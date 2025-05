bpost: les résultats et les prévisions rassurent information fournie par Cercle Finance • 09/05/2025 à 11:30









(CercleFinance.com) - Le titre bpost s'adjuge près 7% vendredi en fin de matinée, les investisseurs se montrant rassurés par les résultats meilleurs que prévu publiés par l'opérateur postal belge ainsi que par la confirmation de ses prévisions annuelles.



Aux alentours de 11h00, l'action grimpe de 6,8% dans un marché belge en hausse de 0,4%, mais accuse encore un repli de l'ordre de 25% depuis le début de l'année.



Le groupe de logistique a annoncé ce matin que le total de ses produits d'exploitation du groupe s'était élevé à 1.119 millions d'euros au premier trimestre, soit une hausse de 12,7% sur un an.



L'excédent brut d'exploitation (Ebit) ajusté atteint 41,6 millions d'euros, en baisse de plus de 40%, mais au-dessus du consensus de 34 millions d'euros fourni par la société.



Dans son communiqué, bpost indique que ses perspectives en matière d'Ebit pour l'année 2025 restent inchangées malgré l'impact de la grève du mois de février.



'C'est une bonne nouvelle', se félicite un analyste qui suit la valeur.



'Les résultats meilleurs que prévu enregistrés au premier trimestre laissent penser que le groupe va être en mesure d'atteindre ses objectifs annuels', souligne-t-il.



Pour mémoire, bpostgroup prévoir pour cette année un Ebit ajusté de 150 à 180 millions d'euros, en repli par rapport à 2024, pour des produits d'exploitation qui devraient croître d'un pourcentage élevé à un chiffre (haut de la fourchette).





