Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client bpost: accord pour l'acquisition de Staci information fournie par Cercle Finance • 08/04/2024 à 07:25









(CercleFinance.com) - bpost annonce avoir conclu un accord pour l'acquisition envisagée de 100% des actions de Staci auprès d'Ardian et quelques actionnaires minoritaires, en vue de 'se positionner comme un leader de l'e-commerce, de la logistique omnicanale et du fulfillment en Europe'.



Grâce à cette acquisition, l'opérateur postal belge intensifiera sa stratégie de renforcement de son offre B2B et créera davantage de potentiel de synergie au sein du groupe. Elle contribuera aussi à la transformation en cours de ses activités en Belgique.



Staci a publié un chiffre d'affaires annuel normalisé de 771 millions d'euros pour 2023, tandis que son EBITDA avant IFRS 16 s'élevait à 110 millions. Ses services sont solidement établis dans six pays européens, partiellement en Asie et aux États-Unis.



Selon les termes de la transaction proposée, bpost devrait acquérir 100% des actions de Staci pour une valeur d'entreprise de 1,3 milliard d'euros (avant IFRS 16). Elle devrait être finalisée en septembre/octobre, après réception des autorisations réglementaires.





Valeurs associées BPOST Euronext Bruxelles 0.00%