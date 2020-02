Bpifrance veut devenir la banque du climat pour les entrepreneurs

La banque publique d'investissement veut inciter les entreprises françaises à verdir leurs activités. Bpifrance organisera, début avril, une journée dédiée au financement de la transition énergétique et écologique des entreprises pendant laquelle elle compte s'imposer comme la banque du climat pour les entrepreneurs.

L'année 2019 a marqué un tournant dans le financement d'activités vertes, pour Bpifrance. "Le passage du moment où tout le monde reste attentif, au moment où tout le monde panique s'est produit cette année", estime Nicolas Dufourcq, le directeur général de la banque publique d'investissement.

Le révélateur de cette tendance, ce sont les crédits d'investissement octroyé par la banque aux entreprises. Ceux dédiés à des projets d'énergie renouvelable, de cleantech, d'économie circulaire ont enregistré une progression de près de 30 % en 2019, avec 1,8 milliard d'euros de prêts accordés. "Nous avons toujours fait du crédit pour la transition climatique, mais leur proportion a explosé en 2019", révèle Nicolas Dufourcq.

Un agenda climatique pour début avril

Bpifrance prévoit d'accompagner cette tendance et de renforcer son action pour la transition vers une économie bas carbone. "Bpifrance est la banque du climat pour les entrepreneurs", assure le dirigeant de la banque publique. Une référence à une autre banque publique, la Banque européenne d'investissement (BEI), devenue également banque du climat en s'engageant à ne plus financer de projets liés aux énergie fossiles d'ici 2022.

Bpifrance devrait détailler son agenda climatique et ses engagements de décarbonation de son activité le 7 avril prochain, lors d'une journée baptisée "le Jour E" consacrée à la transition énergétique et écologique des entrepreneurs. Cette journée sera également l'occasion pour la banque d'inciter les entreprises à accélérer leur transition énergétique.

Une première annonce a déjà été faite, le 30 janvier, avec la signature par la banque publique des Principes de Poséidon. Ceux-ci, endossés par plusieurs banques internationales, visent à divulguer et à réduire l'intensité carbone de leurs portefeuilles liés au transport maritime. Bpifrance, via sa filiale de garantie à l'exportation, contribue au financement des navires civils et des chantiers maritimes.

