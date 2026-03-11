Bpifrance lance un fonds de 200 millions d'euros consacré aux small caps françaises

(AOF) - Bpifrance annonce le lancement de BlueSpring, un fonds de 200 millions d’euros exclusivement dédié aux petites capitalisations françaises cotées (small caps). Segment essentiel de l'écosystème boursier français, ces sociétés ont été particulièrement délaissées par une grande partie des investisseurs ces dernières années. Avec BlueSpring, Bpifrance réaffirme son ambition de soutenir durablement les entreprises cotées françaises et de contribuer à la redynamisation de ce compartiment stratégique de la place de Paris.

Le fonds BlueSpring a vocation à répondre à une véritable faille de marché en accompagnant les sociétés dans leurs phases de croissance et de transformation. Il s'appuiera sur l'ancrage unique de Bpifrance dans l'écosystème entrepreneurial français, son expertise des transitions technologiques et environnementales ainsi que sa pratique reconnue de la gouvernance des sociétés cotées. L'objectif est de favoriser un actionnariat stable et de long terme, propice à l'innovation, à la compétitivité et au développement industriel.

A travers BlueSpring, Bpifrance réalisera des investissements ciblés sur ses fonds propres, en prenant des participations minoritaires et de long terme dans des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 500 MEUR, tous secteurs confondus. Le fonds a pour ambition de réaliser 2 à 3 investissements par an afin de constituer, sur une période d'investissement de 5 ans, un portefeuille d'environ 12 sociétés, pour un ticket moyen de 15 MEUR.

Chaque prise de participation sera conditionnée à l'obtention d'un siège au sein de la gouvernance. La gestion du fonds est confiée à l'équipe Large Cap de Bpifrance, qui dispose d'une double expertise sur les segments cotés et non cotés.

Premier investissement dans Ieva Group

Le fonds BlueSpring réalisera son premier investissement lors de l'introduction en bourse de Ieva Group, spécialiste de la beauté personnalisée.

Bpifrance dispose d'une option d'achat auprès des actionnaires existants, lui offrant la possibilité de doubler son investissement initial de 3 MEUR.

Par ailleurs, une clause de liquidité prévoit que les parties s'efforcent de garantir un flottant suffisant avec un objectif d'au moins 30% du capital, sur la base du nombre total d'actions en circulation au 31 décembre 2028.