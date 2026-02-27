Bpifrance lance sa première émission au format "EU Green Bond" de 1 milliard d'euros

(AOF) - Bpifrance, émetteur régulier sur le marché obligataire, a lancé sa première émission European Green Bond ("EU Green Bond") le 23 février dernier, levant 1 milliard d'euros avec une échéance au 25 février 2036. Bpifrance devient ainsi la première banque publique française à émettre sous ce format "EU Green Bond" et le troisième émetteur français à intégrer ce marché.

Cette obligation verte européenne soutiendra et renforcera la mise en œuvre du Plan Climat de Bpifrance, visant l'objectif environnemental d'atténuation du changement climatique, tel que mentionné dans l'article 9 du Règlement (UE) 2020/852.

Une somme équivalente au produit de l'émission émise dans le cadre du Règlement EuGB sera utilisée exclusivement pour financer ou refinancer, en totalité ou en partie, de nouveaux ou anciens prêts à moyen et long terme, situés en France, visant à soutenir les projets d'énergies renouvelables, de transport propre, de gestion des déchets et de bâtiments verts.

Ainsi, Bpifrance crée une opportunité unique pour les investisseurs obligataires d'obtenir une exposition sur des actifs 100% alignés à la taxonomie européenne, avec une analyse sur les critères techniques.

Bpifrance a déjà émis quatre obligations vertes depuis 2021 pour 6,5 MdsEUR d'encours, devenant ainsi un acteur de référence sur ce marché.