BpiFrance confirme son intention de devenir un actionnaire de référence de Worldline

4 février (Reuters) - Atossa Therapeutics Inc ATOS.O : * BPIFRANCE ENVISAGE DE POURSUIVRE SES ACHATS DE TITRES WORLDLINE ET CONFIRME SON INTENTION DE DEVENIR UN ACTIONNAIRE DE RÉFÉRENCE DE LA SOCIÉTÉ ET D'ÊTRE REPRÉSENTÉ AU CA Pour plus de détails, cliquez sur ATOS.O (Rédaction de Paris)

Valeurs associées WORLDLINE Euronext Paris +0.62% ATOSSA THERPTCS NASDAQ -1.35%