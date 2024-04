Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BPCE: vers une acquisition des activités de SGEF information fournie par Cercle Finance • 11/04/2024 à 08:40









(CercleFinance.com) - Dans le cadre de l'élaboration de son nouveau projet stratégique qui sera annoncé en juin, le groupe BPCE annonce la signature d'un protocole d'accord avec Société Générale en vue d'acquérir les activités de Société Générale Equipment Finance (SGEF).



Figurant parmi les leaders européens du financement locatif d'équipements industriels avec 1600 collaborateurs et une présence dans 25 pays, SGEF réalise une production annuelle de l'ordre de six milliards d'euros pour un encours de 15 milliards.



Ce projet permettra de concrétiser les ambitions de croissance de BPCE à l'international, de diversifier ses revenus et de renforcer sa capacité à créer de la valeur. L'acquisition se fera à un prix de 1,1 milliard d'euros et impactera d'environ -40 points de base son ratio CET1.



Soumise aux procédures sociales applicables et à l'obtention de l'accord des autorités réglementaires et de la concurrence compétentes, la réalisation de l'opération envisagée est prévue pour le premier trimestre 2025.





