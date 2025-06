BPCE: vers l'acquisition de la banque novobanco au Portugal information fournie par Cercle Finance • 13/06/2025 à 09:42









(CercleFinance.com) - Le groupe bancaire BPCE a annoncé vendredi son intention de racheter novobanco, la quatrième banque du Portugal, une opération présentée comme la plus importante acquisition transfrontalière dans le secteur en zone euro depuis plus de 10 ans.



Dans un communiqué, BPCE indique avoir signé un protocole d'accord ('memorandum of understanding') en vue de prendre une participation de 75% du capital de novobanco, actuellement détenue par le fonds d'investissement texan Lone Star Funds.



Cette transaction - basée sur montant en numéraire de l'ordre de 6,4 milliards d'euros pour 100% des titres - représente un multiple de valorisation d'environ neuf fois les résultats annuels, fait valoir l'établissement français.



BPCE explique que la transaction s'inscrit dans le cadre de son projet stratégique 'Vision 2030' qui vise à développer et diversifier ses activités en France, en Europe et dans le monde



A l'issue de l'opération, le Portugal deviendrait ainsi le deuxième marché domestique de banque de détail ('retail') du groupe, derrière la France.



Avec 1,7 million de clients particuliers, novobanco revendique près de 9% de parts de marché au Portugal.



Sa part de marché atteint quant à elle près de 14% chez les clients professionnels, avec un portefeuille de prêts aux entreprises évalué à 17 milliards d'euros.



BPCE, qui emploie déjà 3000 personnes au Portugal, ajoute que la banque portugaise compte, de son côté, quelque 4200 collaborateurs, avec un réseau d'environ 290 agences.



Le groupe, qui va devoir engager des discussions avec l'Etat Portugais afin d'acquérir sa participation de 11,5%, prévoit de finaliser l'acquisition dans le courant du premier semestre 2026.





