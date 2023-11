Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BPCE: résultat net publié pdg de 917 ME au 3ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 08/11/2023 à 18:06









(CercleFinance.com) - Le Groupe BPCE enregistre une baisse de 8% de son produit net bancaire à 5 455 millions d'euros au 3ème trimestre 2023 (stable par rapport au 2ème trimestre 2023) et une baisse de 8 % à 16 736 millions d'euros sur les 9 mois de 2023.



Les revenus du pôle Banque de proximité et Assurance (BPA) s'inscrivent à 3 721 millions d'euros (- 8 %) au 3ème trimestre 2023 et à 11 267 millions d'euros (- 9 %) au 9 mois 2023. Le pôle Global Financial Services enregistre des revenus en hausse de 2 % au 3ème trimestre 2023 et au 9 mois de 2023, respectivement à 1 736 millions d'euros et 5 356 millions d'euros.



La marge nette d'intérêt atteint 2,0 milliards d'euros au 3ème trimestre 2023, en baisse de 17 % sur un an. Les commissions augmentent de 4 % à 2,5 milliards d'euros au 3ème trimestre 2023 et sont stables à 7,5 milliards d'euros au 9 mois de 2023.



Le résultat net publié part du groupe au 3ème trimestre 2023 atteint 917 millions d'euros, en baisse de 28 % (1 273 millions d'euros au 3ème trimestre 2022) et atteint 2 423 millions d'euros au 9 mois de 2023 contre 3 211 millions d'euros au 9 mois de 2022 (- 25 %).



Le résultat net part du groupe sous-jacent ressort à 957 millions d'euros au 3ème trimestre 2023 en repli de 28 % par rapport au 3ème trimestre 2022 (1 337 millions d'euros) et à 2 445 millions d'euros au 9 mois de 2023 (- 26 %).



Le ratio de CET1 du Groupe BPCE à fin septembre 2023 atteint un niveau estimé de 15,4 %, contre 15,2% à fin juin 2023.





