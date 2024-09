Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BPCE: réalise l'acquisition de la fintech iPaidThat information fournie par Cercle Finance • 18/09/2024 à 14:54









(CercleFinance.com) - BPCE annonce l'acquisition de la fintech iPaidThat pour se doter d'une solution digitale de gestion financière destinée aux clients professionnels et TPE-PME des Banques Populaires et des Caisses d'Epargne.



iPaidThat est un acteur spécialisé et de référence dans la facturation et la gestion d'activité des entreprises. Cette solution s'adresse aussi bien aux clients entreprises (indépendants, TPE et PME) dans leur gestion financière au quotidien qu'aux cabinets d'expertise comptable.



Cette opération d'acquisition auprès de Truffle Capital, de Bpifrance et d'Adelie Capital est la suite logique du partenariat de distribution réussi mis en place entre le Groupe BPCE et iPaidThat depuis 2023.



'Elle permettra au groupe de créer une des offres de gestion financière les plus complètes du marché à destination des clients indépendants et TPE-PME, ainsi que des cabinets d'expertise-comptable, véritables partenaires des entreprises' indique le groupe.



Hélène Madar, directeur général du pôle Banque de Proximité et Assurances du Groupe BPCE a déclaré ' Cette acquisition d'iPaidThat nous permet de devenir un acteur de référence dans les solutions digitales de gestion financière pour les entreprises. Ces offres intégrées vont simplifier le quotidien de nos clientsprofessionnels et entreprises et renforcer notre collaboration de longue date avec les cabinets d'expertise comptable. Nous proposerons ainsi l'un des meilleurs outils de gestion financière et de facturation électronique à nos clients des Banques Populaires et Caisses d'Epargne. '





