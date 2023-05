Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BPCE: nouveau directeur général nommé chez Oney information fournie par Cercle Finance • 22/05/2023 à 14:49









(CercleFinance.com) - BPCE annonce aujourd'hui que le conseil d'administration de sa filiale Oney - composé de représentants de BPCE et de ELO (ex-Auchan Holding) - a nommé Jean-Pierre Charles en tant que directeur général d'Oney à compter du 5 juin.



'Jean-Pierre Charles possède une connaissance approfondie des secteurs du crédit à la consommation et du retail, à l'échelle européenne. Ces atouts seront décisifs pour mener à terme le plan de transformation réaffirmé par le conseil d'administration et dont l'ambition est de faire de Oney un leader européen du financement de la consommation', indique le communiqué du groupe.



Jean-Pierre Charles occupait jusqu'à présent le poste de directeur général de la zone UK, Nordics, Espagne et Portugal de BNP Paribas Personal Finance.



Le conseil d'administration tient par ailleurs à remercier Catherine Gueguen, directrice générale de Oney par intérim, pour son engagement et l'efficacité des actions qu'elle a menées avec les équipes.





