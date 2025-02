BPCE: nomination de Marion Dewagenaere information fournie par Cercle Finance • 13/02/2025 à 16:54









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce la nomination de Marion Dewagenaere au poste de directrice générale du métier Assurances de personnes de BPCE à compter du 24 mars prochain.



Elle succèdera à Christophe Izart, qui deviendra directeur général adjoint de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes.



Forte d'une expérience d'une douzaine d'années dans le secteur de la banque et de l'assurance, Marion Dewagenaere aura pour mission de poursuivre la forte dynamique du métier Assurances de personnes au service des Banques Populaires, des Caisses d'Epargne et de tous leurs clients.



Rattachée à Corinne Cipière, directrice générale du pôle Assurances, elle intègrera le comité exécutif de BPCE.



Depuis juillet 2024, elle est membre du comité exécutif de Crédit Agricole Assurances, directrice des Risques et du Contrôle permanent.





