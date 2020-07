Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BPCE n'a pas l'intention de faire une offre pour les actions Natixis Reuters • 17/07/2020 à 17:57









17 juillet (Reuters) - * BPCE DIT NE PAS AVOIR L'INTENTION DE DÉPOSER UN PROJET D'OFFRE PUBLIQUE SUR LES ACTIONS NATIXIS * BPCE MÈNE EN PERMANENCE DES RÉFLEXIONS STRATÉGIQUES SUR LES POSSIBLES ÉVOLUTIONS DE L'ORGANISATION DU GROUPE Pour plus de détails, cliquez sur CNAT.PA (Reporting by Jean-Philippe Lefief)

Valeurs associées NATIXIS Euronext Paris +4.12%