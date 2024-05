Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BPCE: Eric Fougère élu président du conseil de surveillance information fournie par Cercle Finance • 23/05/2024 à 17:46









(CercleFinance.com) - Le conseil de surveillance, qui s'est tenu ce jour à la suite de l'Assemblée Générale du Groupe BPCE, a élu Eric Fougère, par ailleurs président du conseil d'orientation et de surveillance de la Caisse d'Epargne Bourgogne Franche-Comté, à la présidence du conseil de surveillance du Groupe BPCE.



Eric Fougère remplace ainsi Thierry Cahn. Marie Pic-Pâris Allavena, par ailleurs présidente du conseil d'administration de la Banque Populaire Rives de Paris, a été élue vice-présidente du conseil de surveillance du Groupe BPCE.



Pour Eric Fougère, président du conseil de surveillance du Groupe BPCE : ' Ma nomination intervient alors que le Groupe BPCE s'apprête à dévoiler son nouveau projet stratégique, porté par Nicolas Namias, président du directoire. Avec tous les membres du conseil je m'emploierai à accompagner les nouvelles ambitions du groupe dans le respect des rôles de chacun. Notre modèle coopératif, incarné par les Banques Populaires et les Caisses d'Épargne, est source de solidité pour le Groupe BPCE et permet de nous inscrire dans une trajectoire de croissance durable. Résolument ancré dans nos territoires, également tourné vers l'Europe et le monde, ce modèle a vocation à perpétuer nos engagements au service de nos clients et nos sociétaires. '



Pour Thierry Cahn, ancien président du conseil de surveillance du Groupe BPCE : ' C'est avec la satisfaction du devoir accompli que je termine aujourd'hui mon mandat de président du conseil de surveillance, après avoir participé à des moments forts de l'histoire de notre groupe faits de transformation, de développement et d'une évolution sereine de la gouvernance. '





