BPCE: devient membre associé de la CPME

(CercleFinance.com) - Le Groupe BPCE a rejoint, en qualité de membre associé, la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME). C'est la première fois qu'un groupe bancaire rejoint au niveau national cette organisation professionnelle de premier plan représentant les PME en France.



' Le groupe a souhaité devenir membre associé de la CPME, afin de poursuivre au niveau national un dialogue déjà particulièrement fécond à l'échelle locale ' indique le groupe.



' Depuis 14 ans, les Banques Populaires sont les premières banques des entreprises en France ; les Caisses d'Epargne ont affirmé dans leur ' Pacte Utile ' leur engagement de banque universelle auprès de tous leurs clients dans les régions ' rajoute le groupe.



Pour Nicolas Namias, président du directoire de BPCE : ' Le Groupe BPCE, deuxième acteur bancaire en France, a souhaité rejoindre la CPME dans la continuité des relations de confiance et de proximité entretenues au quotidien par les Banques Populaires et les Caisses d'Epargne avec les petites et moyennes entreprises. Cet engagement constitue une première pour un acteur bancaire et témoigne de notre engagement en faveur de nos clients entrepreneurs et de la vitalité économique de tous les territoires en France. '.





