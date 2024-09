Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client BPCE: a été retenu pour le projet Agorá information fournie par Cercle Finance • 16/09/2024 à 17:10









(CercleFinance.com) - Le Groupe BPCE a été retenu, avec plus d'une quarantaine de banques et entreprises financières du secteur privé, pour participer au projet Agorá afin d'expérimenter l'utilisation de la technologie de tokenisation dans les paiements transfrontaliers.



La Banque des Règlements Internationaux (BRI), sept banques centrales, et l'Institut de la Finance Internationale (IIF) sont associés à ce projet.



Le projet étudiera comment connecter efficacement les dépôts tokenisés des banques commerciales avec de la monnaie de banque centrale tokenisée (une version numérique de la monnaie émise par les banques centrales), le tout au sein d'une plateforme financière programmable, associant acteurs publics et privés.



Pour Nicolas Namias, président du directoire de BPCE : ' Fidèle à son positionnement à la fois d'acteur de référence dans les paiements et de pionnier dans les innovations, le Groupe BPCE est heureux de contribuer à la réussite du projet Agorá à travers son expertise reconnue dans les paiements transfrontaliers en Europe et dans le monde, ainsi qu'avec ses solutions éprouvées de tokenisation. '





