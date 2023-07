BPCE: 1ère émission obligataire sociale 'Sport et Santé' information fournie par Cercle Finance • 04/07/2023 à 07:40

(CercleFinance.com) - Le Groupe BPCE vient de réaliser avec succès la première émission obligataire sociale en France dédiée exclusivement aux thématiques ' Sport et Santé '.



Le placement de ce social bond réalisé par les équipes de Natixis Corporate & Investment Banking s'est déroulé jeudi 29 juin auprès d'investisseurs avec une levée de 500 millions d'euros destinés au refinancement d'actifs Sport et Santé pour le compte des 14 Banques Populaires et des 15 Caisses d'Epargne.



' Le Groupe BPCE, partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, confirme sa place de leader dans l'économie du sport en France. Il contribue au financement des opérateurs du sport, des collectivités locales, et des infrastructures publiques hospitalières et de santé ' indique le groupe.



Avec le lancement de cette émission obligataire sociale ' Sport et Santé ', le Groupe BPCE s'inscrit dans l'Agenda 2030 visant à répondre à l'Objectif de Développement Durable n°3 des Nations Unies ' Santé et Bien-Être '.