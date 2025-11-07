BPA courant trimestriel plus que divisé par deux pour Arkema
information fournie par Zonebourse 07/11/2025 à 08:00
À 310 MEUR, l'EBITDA du groupe de chimie a baissé de 23,8%, et la marge correspondante s'est tassée de 2,8 points à 14,2% pour un chiffre d'affaires en retrait de 8,6% à 2,19 MdsEUR (-4,7% à taux de change constants).
Les volumes ont diminué de 2,5% 'dans un environnement marqué par la baisse de la demande aux Etats-Unis durant l'été et la faiblesse générale de Europe, tandis que l'Asie, en particulier la Chine, reste plus résiliente'.
Le chiffre d'affaires a aussi été pénalisé par un effet prix de -3,7%, 'impacté essentiellement par le cycle acrylique et les gaz réfrigérants d'ancienne génération, les prix des autres activités étant plus stables'.
Prenant en compte le contexte macroéconomique actuellement difficile et la demande plus faible qu'attendue aux Etats-Unis, Arkema vise à atteindre un EBITDA entre 1,25 et 1,3 MdEUR et un flux de trésorerie courant d'environ 300 MEUR en 2025.
Valeurs associées
|50,9000 EUR
|Euronext Paris
|+3,84%
