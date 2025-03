bp: vers une cession des activités de détail en Autriche information fournie par Cercle Finance • 27/03/2025 à 14:00









(CercleFinance.com) - bp fait part de son intention de vendre ses activités de détail en Autriche. Le processus de cession commencera immédiatement, dans le but d'une finalisation d'ici fin 2025, sous réserve des approbations réglementaires et autres requises.



'Alors que bp cherche maintenant à recentrer ses activités aval et à remodeler son portefeuille, nous pensons qu'un nouveau propriétaire sera mieux placé pour libérer le plein potentiel de ces activités', explique Emma Delaney, EVP, clients et produits.



Le périmètre concerné comprend plus de 260 stations-services dans le pays, les activités de flotte associées, des actifs de recharge de véhicules électriques, ainsi que les parts de bp dans la coentreprise exploitant le terminal de carburant de Linz.



Cette décision est le dernier exemple en date de la stratégie de la major britannique visant à remodeler et à concentrer ses activités en aval, après l'annonce l'année dernière de la cession de ses activités de distribution au détail aux Pays-Bas.





