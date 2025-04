bp: vers un repli de l'amont au premier trimestre information fournie par Cercle Finance • 11/04/2025 à 10:49









(CercleFinance.com) - bp a annoncé vendredi prévoir une baisse de sa production dans l'amont au premier trimestre par rapport par rapport aux trois derniers mois de 2024.



A l'occasion d'un point d'activité effectué ce matin, la compagnie énergétique britannique a déclaré s'attendre à une hausse séquentielle de sa production pétrolière, mais à ce que celle-ci soit plus que compensée par le repli de son activité dans le gaz et les énergies à bas carbone.



Avec la remontée du prix de baril de Brent à environ 75,7 dollars le baril au premier trimestre contre 74,7 dollars au quatrième trimestre 2024, le groupe dit s'attendre à une marge moyenne de raffinage autour de 15,2 dollars par baril de Brent, contre 13,1 dollars au trimestre précédent.



Le prix du gaz Henry Hub devait quant à lui s'établir à 3,65 dollars par million de Btu, à comparer avec 2,79 dollars au quatrième trimestre 2024.



Suite à ces chiffres, l'action bp reculait de 2,4% vendredi matin à la Bourse de Londres.



Parallèlement, les analystes d'UBS ont annoncé ce matin avoir dégradé leur recommandation sur la valeur de 'achat' à 'neutre' avec un objectif de cours abaissé de 525 à 400 pence.



Le bureau d'études évoque la récente dégradation des conditions de marché, qui pourrait selon lui pénaliser les résultats de l'entreprise, et donc sa propension à se désendetter et à céder des actifs.



bp a prévu de publier ses résultats de premier trimestre le 29 avril.





Valeurs associées BP 335,825 GBX LSE -1,69%