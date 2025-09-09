 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
bp signe un protocole d'accord pour un programme gazier en Égypte
information fournie par Zonebourse 09/09/2025 à 11:27

(Zonebourse.com) - bp annonce la signature d'un protocole d'accord (MoU) visant à évaluer un programme de forage de cinq puits en mer Méditerranée, à des profondeurs comprises entre 300 et 1500 mètres. L'objectif est d'accélérer le développement des réserves nationales de gaz et de prolonger l'utilisation des installations existantes dans le delta du Nil occidental.

Les opérations de forage devraient démarrer en 2026, avec d'éventuelles connexions aux infrastructures après évaluation des résultats. L'accord a été signé lors d'une visite de responsables égyptiens au siège de bp à Londres, confirmant le partenariat de long terme avec le gouvernement égyptien.

William Lin, vice-président exécutif en charge du gaz et de l'énergie bas carbone, a indiqué que ce projet visait à 'apporter de nouvelles ressources gazières et une production accélérée pour l'Égypte, tout en créant de la valeur pour bp'.

Ce protocole s'inscrit dans la stratégie de bp qui prévoit une production de 2,3 à 2,5 millions de barils équivalent pétrole par jour d'ici 2030, après 10 découvertes réalisées au premier semestre 2025, dont deux en Égypte.

Valeurs associées

BP
419,125 GBX LSE +0,38%
