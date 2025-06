bp: signe plusieurs accords en Azerbaïdjan information fournie par Cercle Finance • 03/06/2025 à 13:17









(CercleFinance.com) - bp, avec ses partenaires, a conclu une série d'accords dans les domaines pétroliers et gaziers en Azerbaïdjan, avec la société pétrolière d'État, SOCAR.



Les accords portent sur la prochaine phase de développement du champ gazier de Shah Deniz - la compression de Shah Deniz - ainsi que pour deux projets - l'électrification des terminaux et l'énergie solaire.



Ils comprennent également des accords portant sur deux nouvelles licences d'exploration et le développement d'un nouveau partenaire pour accélérer l'exploration d'une troisième licence.



' La prochaine phase de développement de Shah Deniz - un champ gazier de classe mondiale - permettra d'accéder à des ressources supplémentaires, d'étendre la production et de soutenir la livraison continue d'approvisionnements importants en gaz aux clients européens. Des projets innovants d'électrification et d'énergie solaire contribueront à réduire les émissions opérationnelles en Azerbaïdjan tout en libérant du gaz combustible pour l'exportation' a déclaré Gordon Birrell, EVP production & operations de bp.





