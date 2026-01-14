BP signale jusqu'à 5 milliards de dollars de dépréciations liées aux énergies à faible teneur en carbone

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

BP déclare que les dépréciations n'affecteront pas le bénéfice net

Les prix du pétrole et du gaz européen au quatrième trimestre sont inférieurs à ceux du troisième trimestre

La dette nette devrait se situer entre 22 et 23 milliards de dollars à la fin du quatrième trimestre

(Ajout de détails sur les projets de BP en matière de faibles émissions de carbone aux paragraphes 5, 6 et 7, et mise à jour du cours de l'action au paragraphe 9) par Shadia Nasralla et Stephanie Kelly

La major pétrolière BP BP.L s'attend à comptabiliser des dépréciations de 4 à 5 milliards de dollars au quatrième trimestre, principalement liées à ses activités d'énergie à faible émission de carbone, alors qu'elle réoriente ses dépenses vers le pétrole et le gaz afin de stimuler les rendements sous une nouvelle direction , dont le président Albert Manifold.

La société britannique a déclaré dans un communiqué de presse mercredi, avant les résultats du 10 février, que les dépréciations étaient exclues du bénéfice sous-jacent au coût de remplacement, sa version du revenu net. Un porte-parole a refusé de préciser quels projets étaient concernés. La nouvelle directrice générale Meg O'Neill remplacera la directrice par intérim Carol Howle en avril, après le départ brutal de Murray Auchincloss le mois dernier, alors que BP cherche à améliorer sa rentabilité et ses performances boursières, qui ont été inférieures à celles de concurrents comme Shell SHEL.L au cours des dernières années.

BP RÉDUIT SA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE Il y a un an, BP a réduit ses dépenses annuelles dans le domaine de la transition énergétique de 7 milliards de dollars à un maximum de 2 milliards de dollars, alors qu'elle s'engageait dans un changement de stratégie majeur en faveur du pétrole et du gaz. Elle souhaite vendre sa participation dans le groupe d'énergie solaire Lightsource bp , elle a séparé ses activités liées à l'énergie éolienne en mer en une coentreprise, JERA Nex BP , et a abandonné ses projets de construction d'une usine de biocarburants à Amsterdam. Jera Nex BP ne figurait pas parmi les gagnants d'une vente aux enchères de contrats d'énergie éolienne offshore britannique mercredi, après avoir engagé des centaines de millions de dollars en 2021 avec la compagnie régionale allemande EnBW EBKG.DE pour des droits sur les fonds marins britanniques. Jera Nex BP n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

LE NÉGOCE ET LA BAISSE DES PRIX DU PÉTROLE PÈSERONT SUR LES BÉNÉFICES

BP a prévenu que la baisse du commerce du pétrole et la chute des prix pèseront sur les bénéfices du quatrième trimestre. Il s'attend à ce que la baisse des prix du pétrole réduise les bénéfices trimestriels de 200 à 400 millions de dollars, tandis que la baisse des prix du gaz pourrait réduire les bénéfices de 100 à 300 millions de dollars supplémentaires. Les prix de référence du gaz en Europe ont chuté de 9 % au cours de la période, et le pétrole brut Brent < LCOc1 a atteint en moyenne 63,73 dollars le baril, contre 69,13 dollars au troisième trimestre, alors que les craintes d'une offre excédentaire ont frappé les marchés.

Les actions de BP étaient en baisse de 1,6 % à 9 h 31 GMT, contre une baisse de 0,5 % dans un indice plus large de sociétés énergétiques européennes .SXEP .

UNE DETTE NETTE EN BAISSE GRÂCE AUX DÉSINVESTISSEMENTS BP s'attend à ce que sa dette nette soit tombée à 22-23 milliards de dollars d'ici à la fin 2025, contre 26,1 milliards au troisième trimestre, grâce à des désinvestissements d'environ 5,3 milliards de dollars, supérieurs aux prévisions antérieures. Ce chiffre ne tient pas compte des 6 milliards de dollars provenant de la vente d'une participation majoritaire dans son unité de lubrifiants Castrol. BP a pour objectif de réduire sa dette à 14-18 milliards de dollars d'ici 2027. Les marges de raffinage sont tombées à 15,20 dollars le baril, contre 15,80 dollars au trimestre précédent. La raffinerie Whiting de BP, d'une capacité de 440 000 barils par jour aux États-Unis, a subi des interruptions après un incendie en octobre , s'ajoutant aux perturbations antérieures dues aux inondations et à une interruption majeure en 2024.

BP a également relevé son taux d'imposition prévu pour 2025 de 40 % à 42 %.