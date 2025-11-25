BP remet partiellement en service l'oléoduc Olympic après l'identification d'une fuite

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

BP confirme une fuite sur un segment de 20 pouces, des réparations sont prévues

*

Les États de Washington et de l'Oregon déclarent un état d'urgence carburant en raison de l'arrêt du système

*

La fermeture a perturbé l'approvisionnement en carburant de l'aéroport de Seattle-Tacoma

(Ajout des dernières mises à jour de Delta Air Lines et d'Alaska Airlines aux paragraphes 7 à 9) par Nicole Jao

BP BP.L a déclaré mardi qu'il avait partiellement redémarré l'oléoduc Olympic de 400 miles après que les équipes ont identifié la source d'une fuite de produits raffinés à l'est d'Everett, dans l'État de Washington.

L'État de Washington a déclaré un état d'urgence carburant la semaine dernière et l'Oregon a fait de même lundi en réponse à l'arrêt du système, qui a perturbé l'approvisionnement en carburéacteur de l'aéroport international de Seattle-Tacoma.

L'oléoduc Olympic transporte des produits pétroliers raffinés, notamment de l'essence, du diesel et du carburéacteur, du nord de l'État de Washington vers l'Oregon. Il se compose d'un pipeline de 16 pouces de diamètre et d'un autre de 20 pouces.

Les équipes ont rétabli le segment de 16 pouces du système d'oléoduc mardi matin après avoir constaté qu'il n'y avait pas d'indication de fuite, a déclaré BP dans un communiqué envoyé par courriel. Après avoir effectué des tests, elles ont pu confirmer l'existence d'une fuite dans le segment de 20 pouces et des réparations sont en cours de planification.

BP n'a pas fourni de calendrier pour la réparation du tuyau de 20 pouces et le redémarrage complet du système. Un déversement de produits raffinés sur l'oléoduc Olympic a été signalé pour la première fois le 11 novembre. BP a fermé l'ensemble du système d'oléoduc une semaine plus tard, interrompant les livraisons de produits. Les principaux transporteurs, dont Alaska Airlines ALK.N et Delta Air Lines DAL.N , ont mis en œuvre des plans pour minimiser l'impact de l'interruption de l'oléoduc sur les vols au départ de l'aéroport international de Seattle-Tacoma pendant la semaine de voyage très chargée de Thanksgiving, en transportant du carburant supplémentaire par camions-citernes et sur les vols entrants et en ajoutant des arrêts de carburant sur les vols sortants.

"Delta assure l'intégralité de son programme au départ de Seattle et a supprimé les arrêts de ravitaillement sur certains vols long-courriers", a déclaré le transporteur mardi.

"Nous avons supprimé tous les arrêts de ravitaillement prévus, mais nous continuerons à transporter par camion-citerne du carburant supplémentaire sur une base réduite à mesure que l'oléoduc retrouvera sa capacité normale", a déclaré Alaska Airlines.