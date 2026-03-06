BP réclame au moins 3,7 milliards de dollars à Venture Global après un arbitrage sur le GNL
information fournie par Zonebourse 06/03/2026 à 17:51
La Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale avait estimé en octobre que Venture Global avait manqué à ses obligations contractuelles envers BP concernant son usine de Calcasieu Pass, en ne déclarant pas à temps le début de ses opérations commerciales et en ne se comportant pas comme un "opérateur raisonnable et prudent". La décision définitive sur le montant des réparations attendues est prévue pour 2027.
Ce litige s'inscrit dans un différend plus large opposant Venture Global à plusieurs groupes énergétiques, dont Shell, Unipec, Edison, Galp, Repsol et Orlen. L'entreprise américaine, deuxième exportateur de GNL aux États-Unis, a toutefois remporté deux des trois arbitrages engagés contre elle. Un porte-parole du groupe a qualifié les demandes de BP de "dépourvues de sérieux et non étayées par les preuves ou le droit applicable".
Valeurs associées
|499,075 GBX
|LSE
|+1,45%
