 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

BP réclame au moins 3,7 milliards de dollars à Venture Global après un arbitrage sur le GNL
information fournie par Zonebourse 06/03/2026 à 17:51

BP demande au minimum 3,7 milliards de dollars de dommages et intérêts à Venture Global après avoir remporté une procédure d'arbitrage liée à des livraisons de gaz naturel liquéfié non effectuées. Selon le rapport annuel de l'entreprise américaine, le montant réclamé pourrait dépasser 6 milliards de dollars, auxquels s'ajouteraient intérêts, frais de procédure et honoraires d'avocats.

La Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale avait estimé en octobre que Venture Global avait manqué à ses obligations contractuelles envers BP concernant son usine de Calcasieu Pass, en ne déclarant pas à temps le début de ses opérations commerciales et en ne se comportant pas comme un "opérateur raisonnable et prudent". La décision définitive sur le montant des réparations attendues est prévue pour 2027.

Ce litige s'inscrit dans un différend plus large opposant Venture Global à plusieurs groupes énergétiques, dont Shell, Unipec, Edison, Galp, Repsol et Orlen. L'entreprise américaine, deuxième exportateur de GNL aux États-Unis, a toutefois remporté deux des trois arbitrages engagés contre elle. Un porte-parole du groupe a qualifié les demandes de BP de "dépourvues de sérieux et non étayées par les preuves ou le droit applicable".

Valeurs associées

BP
499,075 GBX LSE +1,45%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank