BP réclame au moins 3,7 milliards de dollars à Venture Global à l'issue de l'arbitrage, selon un document déposé

* BP réclame des dommages et intérêts de 3,7 milliards à plus de 6 milliards de dollars, selon Venture Global

* Les demandes de BP sont "peu sérieuses et non étayées par des preuves"

* BP a gagné l'arbitrage concernant l'échec de la livraison de GNL par Venture Global en octobre

BP BP.L cherche à obtenir au moins 3,7 milliards de dollars suite à sa victoire en arbitrage contre Venture Global VG.N dans une affaire concernant des cargaisons de gaz naturel liquéfié (LNG), comme l'indique le rapport annuel de Venture Global.

Les réparations demandées par BP comprennent des dommages-intérêts allant de 3,7 milliards de dollars à potentiellement plus de 6 milliards de dollars, ainsi que des intérêts, des frais et des honoraires d'avocats, indique le rapport, qui a été publié cette semaine.

BP s'est refusé à tout commentaire, tandis qu'un porte-parole de Venture Global a déclaré que les dommages et intérêts demandés par la major pétrolière britannique étaient "peu sérieux et non étayés par des preuves ou des règles de droit".

BP, Shell SHEL.L , Unipec, Edison EDNn.MI , Galp

GALP.LS , Repsol REP.MC et Orlen PKN.WA ont tous porté Venture Global en arbitrage dans l'un des plus grands litiges de l'histoire de l'industrie du GNL.

En octobre, BP a obtenu gain de cause concernant l'incapacité de Venture Global à livrer du GNL dans le cadre d'un contrat à long terme qui devait débuter fin 2022.

La Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale (ICC) a estimé que Venture Global avait manqué à ses obligations de déclarer en temps voulu que les opérations commerciales avaient commencé à l'usine de Calcasieu Pass et d'agir en tant qu'"opérateur raisonnable et prudent", a déclaré Venture Global dans un document réglementaire à l'époque.

Mike Sabel, directeur général de Venture Global, a déclaré cette semaine que le montant des dommages-intérêts accordés par BP devrait être versé en 2027, mais il n'a pas donné de précisions sur ce chiffre.

Venture Global avait déjà déclaré , après avoir perdu le procès, que BP réclamait plus d'un milliard de dollars de dommages et intérêts, mais qu'une nouvelle audience était nécessaire pour en déterminer le montant.

En février, BP a suspendu ses rachats d'actions afin d'investir en priorité dans des projets pétroliers et gaziers et de réduire sa dette nette de 22 milliards de dollars à 14-18 milliards de dollars d'ici 2027.

Venture Global, deuxième exportateur de GNL aux États-Unis, a remporté deux des trois arbitrages intentés contre lui. Elle a obtenu gain de cause dans un arbitrage intenté contre elle par Shell et a gagné un procès ultérieur contre Shell au sujet de la sentence arbitrale.