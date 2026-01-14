 Aller au contenu principal
BP prévoit $4-5 mds de dépréciations avec la transition énergétique
information fournie par Reuters 14/01/2026 à 09:02

Photo d'archive du logo BP dans une station-service à Londres

BP a prévenu mercredi qu'il enregistrerait des dépréciations d'actifs entre ‍quatre et cinq milliards de dollars au quatrième trimestre, principalement liées à ses activités de transition ‌énergétique.

La major pétrolière britannique a aussi prévenu que son activité de négoce était faible.

Le ​groupe réoriente actuellement ses dépenses des activités ⁠à faible émission de carbone vers le pétrole et le gaz afin d'améliorer sa ⁠rentabilité sous ‍la houlette de son président Albert ⁠Manifold, qui a déclaré que le portefeuille de BP devait être simplifié.

La nouvelle directrice générale, Meg ​O'Neill, remplacera en avril Carol Howle, qui assure l'interim après le départ précipité de Murray ⁠Auchincloss le mois dernier.

Ces dépréciations n'auront ​pas d'incidence sur le bénéfice sous-jacent au ​coût de ​remplacement, la version du bénéfice net de BP. ​Un porte-parole a refusé ⁠de donner plus de détails sur les projets concernés par ces dépréciations.

BP prévoit une production de pétrole et de gaz globalement stable au quatrième ‌trimestre par rapport aux 2,4 millions de barils équivalent pétrole par jour enregistrés au troisième trimestre, conformément aux prévisions précédentes.

(Rédigé par Shadia Nasralla et Stephanie Kelly; version française Augustin Turpin, édité ‌par Blandine Hénault)

Valeurs associées

Gaz naturel
3,42 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
65,03 USD Ice Europ -0,66%
Pétrole WTI
60,74 USD Ice Europ -0,62%
