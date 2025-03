bp: présente l'équipe dirigeante de JERA Nex bp information fournie par Cercle Finance • 07/03/2025 à 12:10









(CercleFinance.com) - bp et JERA présentent l'équipe dirigeante de JERA Nex bp, leur coentreprise dans l'éolien offshore.



L'équipe de direction inclut Erin Eisenberg (directrice financière), Richard Sandford (directeur du développement), Zlati Christov (directeur des investissements), Eric Antoons (directeur des opérations) et Alfonso Montero Lopez (directeur technique).



Pour rappel, cette structure vise à accélérer le développement des projets et à renforcer l'accès à des financements compétitifs.



La coentreprise, sous réserve d'approbations réglementaires, dispose d'un potentiel de 13GW de capacité nette de production d'énergie à travers l'Europe, l'Asie-Pacifique et les États-Unis.







