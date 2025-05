bp: premier gaz livré pour le projet Mento à Trinidad information fournie par Cercle Finance • 29/05/2025 à 10:31









(CercleFinance.com) - bp a annoncé jeudi avoir procédé avec succès à la livraison du premier gaz issu du projet Mento, situé au large de Trinité-et-Tobago.



La compagnie énergétique britannique indique que sa filiale locale, bp Trinidad and Tobago (bpTT), a réussi à assurer la connexion entre la plateforme et le premier puits ayant été découvert.



Dans un communiqué, le groupe précise que la campagne de forage portant sur les sept puits restants va désormais pouvoir commencer.



Le projet Mento figure parmi les dix grands projets moniaux que bp prévoit de mettre en service entre 2025 et 2027, dans le cadre de sa stratégie de développement de ses activités d'amont dévoilée au début de l'année.



La production issue de Mento devrait contribuer de manière significative aux 250.000 barils équivalent pétrole par jour (bep/j) de production nette combinée attendue au pic de ces dix projets.



Le projet Mento est détenu à parité par l'américain EOG, qui en assure l'exploitation, et bp Trinidad and Tobago, filiale commune de bp (70%) et Respol (30%).





