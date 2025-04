BP : performance décevante au premier trimestre

(AOF) - BP (-3,96% à 347,67 pence) affiche un des plus forts reculs de l'indice FTSE 100 après une performance décevante au premier trimestre 2025. L'Ebitda ajusté a reculé sur cette période passant en un an de 10,30 milliards de dollars, à 8,7 milliards de dollars. Le bénéfice sous-jacent a atteint 1,4 milliard de dollars, contre 2,72 milliards de dollars un an avant. Son chiffre d'affaires s'élève à 48 milliards de dollars, contre 50 milliards douze mois plus tôt.Le flux de trésorerie opérationnel est ressorti à 2,8 milliards de dollars, contre 5 milliards au premier trimestre 2024.

Pour le premier trimestre, le géant pétrolier prévoit de verser un dividende par action ordinaire de 8 cents et de racheter 750 millions de dollars d'actions.

