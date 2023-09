Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client bp: nouveau contrat d'approvisionnement avec Woodfibre information fournie par Cercle Finance • 05/09/2023 à 16:10









(CercleFinance.com) - bp a annoncé mardi avoir conclu un contrat d'approvisionnement en gaz naturel liquéfié (GNL) avec le projet Woodfibre situé dans l'ouest canadien, le troisième signé avec l'installation.



L'accord porte sur la fourniture de 450.000 tonnes de GNL par an sur une durée de 15 ans, ce qui signifie que la totalité de la production de Woodfibre dédiée à l'export sera prise en charge par bp.



Basé en Colombie Britannique, le projet Woodfibre GNL, qui occupe un site industriel existant avec un port en eaux profondes, vise une capacité de 2,1 millions de tonnes par an.





