bp: nomination du futur président du conseil information fournie par Cercle Finance • 21/07/2025 à 09:12









(Zonebourse.com) - bp annonce la nomination d'Albert Manifold pour succéder à Helge Lund en tant que président du conseil d'administration : il rejoindra le conseil le 1er septembre comme administrateur non exécutif et président élu, et prendra la présidence le 1er octobre.



De 2014 à fin 2024, Albert Manifold a été directeur général du groupe irlandais de matériaux de construction CRH qui, 'sous sa direction, a remodelé stratégiquement son portefeuille et a généré une croissance et un rendement supérieurs', selon bp.



'Il possède une solide expérience en matière de leadership stratégique et de prestation opérationnelle, en mettant l'accent sur la rentabilité, l'allocation disciplinée du capital et la génération de flux de trésorerie', poursuit le groupe énergétique.



Albert Manifold est également administrateur non exécutif de LyondellBasell, un producteur mondial de produits chimiques coté à New York, et administrateur non exécutif de Mercury Engineering, un cabinet privé de conseil en ingénierie.





Valeurs associées BP 405,000 GBX LSE +1,28%