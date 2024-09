Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client bp: le projet dans l'hydrogène vert avec Iberdrola est lancé information fournie par Cercle Finance • 12/09/2024 à 16:04









(CercleFinance.com) - bp et Iberdrola ont annoncé jeudi avoir pris leur décision finalement d'investissement concernant leur projet en commun dans l'hydrogène vert en Espagne, qui s'annonce comme le plus important du pays.



Leur co-entreprise, détenue à parité, exploitera cette infrastructure située dans le province de Castellon, qui devrait afficher une capacité de 25MW au moment de sa mise en service prévue courant 2026.



Le projet, qui doit notamment bénéficier d'une aide financière de 15 millions d'euros dans le cadre du fonds de relance gouvernemental, est censé éviter l'émission de quelque 23.000 tonnes de CO2 par an.



L'unité doit également permettre la création de 500 nouveaux emplois directs durant sa phase de construction.





