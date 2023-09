Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client bp: lance la construction de Peacock Solar au Texas information fournie par Cercle Finance • 26/09/2023 à 15:33









(CercleFinance.com) - bp a commencé la construction de son projet Peacock Solar de 187 MWdc, situé à 16 km au nord de Corpus Christi dans le comté de San Patricio, au Texas.



Peacock Solar vendra toute son électricité dans le cadre d'un accord d'achat d'électricité à long terme avec Gulf Coast Growth Ventures (GCGV), une coentreprise entre ExxonMobil et SABIC.



Situé à proximité du complexe GCGV, Peacock Solar alimentera directement l'installation.



Une fois terminée, l'installation produira chaque année suffisamment d'énergie renouvelable pour alimenter l'équivalent de 34 000 foyers.







Valeurs associées BP LSE +0.39%