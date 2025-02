bp: lance la 2ème phase du développement de Raven information fournie par Cercle Finance • 17/02/2025 à 10:57









(CercleFinance.com) - bp annonce le démarrage de la production de la deuxième phase de développement de Raven, au large de l'Égypte.



BP, l'opérateur, détient une participation de 82,75 % dans le projet, tandis que Harbour Energy détient les 17,25 % restants.



Les nouveaux puits devraient produire environ 220 milliards de pieds cubes de gaz et 7 millions de barils de condensat.



Nader Zaki, président régional de bp pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, a déclaré : ' L'objectif du projet Raven Infills a été de lutter contre le déclin naturel et d'augmenter la production tout en maximisant notre infrastructure existante pour répondre à la demande du marché intérieur égyptien à un rythme soutenu'.





