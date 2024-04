Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client bp: la production devrait remonter au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 09/04/2024 à 10:20









(CercleFinance.com) - bp a déclaré mardi qu'il tablait sur une hausse de sa production au premier trimestre, ainsi que sur une amélioration de sa marge de raffinage, des annonces plutôt bien accueillies par le marché.



Sans fournir de chiffres, le géant pétrolier britannique indique que la production de ses activités dans l'amont devrait être supérieure, sur les trois premiers mois de l'année, à celle enregistrée quatrième trimestre 2023.



Le groupe dit ainsi prévoir une production en hausse dans le pétrole et 'en légère progression' pour ce qui concerne le gaz et les énergies les moins carbonées.



Sa marge de raffinage devrait quant à elle atteindre 20,6 dollars par baril, selon ses premières estimations, à comparer à 18,5 dollars le baril au quatrième trimestre.



Quant au Brent, il s'est inscrit en moyenne à 83,16 dollars sur le premier trimestre, soit un repli limité par rapport aux 84,34 dollars qui avaient caractérisé le trimestre précédent.



Vers 9h00 (heure de Londres), le titre bp gagnait 1,9%, deuxième plus forte hausse du FTSE 100, alors que l'indice regroupant les valeurs pétrolières européennes prenait 0,7%.



bp prévoit de publier les résultats détaillés de son premier trimestre le 7 mai prochain.





Valeurs associées BP LSE +1.86%