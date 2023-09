Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client bp: Kate Thomson nommée directrice financière par intérim information fournie par Cercle Finance • 19/09/2023 à 10:58









(CercleFinance.com) - bp a nommé ce mardi Kate Thomson au poste de directrice financière par intérim afin de remplacer Murray Auchincloss, qui a endossé la semaine passée le rôle de directeur général intérimaire suite au brusque départ de Bernard Looney.



Kate Thomson était jusqu'ici vice-présidente senior en charge des finances pour les activités de production et opérationnelles, et tout particulièrement de la gestion financière et des partenariats commerciaux.



Depuis son arrivée chez bp, il y a 19 ans, elle avait occupé entre autres les fonctions de trésorière du groupe et de cheffe des questions fiscales.



Le titre bp progressait de 0,9% mardi matin à la Bourse de Londres.





Valeurs associées BP LSE +0.93%