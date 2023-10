Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client bp: investit 100 M$ dans les chargeurs Tesla ultra-rapides information fournie par Cercle Finance • 26/10/2023 à 15:42









(CercleFinance.com) - bp fait savoir que bp pulse, sa division consacrée à l'activité de recharge de véhicules électriques, a signé un contrat avec Tesla afin de lui acheter pour 100 millions de dollars d'unités recharge ultra-rapides.



Cet investissement permettra à bp de soutenir l'expansion du réseau public de bp pulse à travers les États-Unis, et permettra aussi de déployer des chargeurs dans des dépôts privés.



L'introduction des chargeurs Tesla sur le réseau bp pulse devrait débuter en 2024 avec des premiers sites d'installation déjà identifiés à Houston, Phoenix, Los Angeles, Chicago et Washington D.C.



' Le renforcement du réseau bp pulse avec le matériel de pointe de Tesla constitue une étape majeure dans nos ambitions en matière d'infrastructure de recharge à haut débit et à accès ouvert aux États-Unis et fait progresser notre ambition d'offrir une expérience client exceptionnelle ', a déclaré Richard Bartlett, directeur de bp pulse.



' Combinée à notre vaste réseau de sites de commodité et de mobilité sur et hors autoroute, cette collaboration avec Tesla apportera une recharge rapide et fiable aux conducteurs de véhicules électriques quand et où ils en ont besoin', a-t-il ajouté.





