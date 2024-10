BP : forte chute de ses bénéfices au troisième trimestre

(AOF) - La compagnie pétrolière britannique BP a vu ses bénéfices fortement chuter au troisième trimestre, pénalisée par la baisse des marges de raffinage : 206 millions de dollars, contre 4,9 milliards de dollars il y a un an à la même période. L'Ebitda ajusté s'élève sur ce trimestre à 9,654 milliards de dollars contre 10,31 milliards d'euros au troisième trimestre 2023. Le flux de trésorerie d'exploitation est de 6,76 milliards de dollars contre 8,75 milliards de dollars un an auparavant. Sa dette nette ressort désormais à 24,3 milliards de dollars, contre 22,3 milliards de dollars un an avant.

BP a conservé son dividende à 8 centimes de dollars par action. L'entreprise a l'intention de procéder à un rachat d'actions de 1,75 milliard de dollars avant la publication des résultats du quatrième trimestre.

AOF - EN SAVOIR PLUS