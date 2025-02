bp: examen stratégique pour les lubrifiants Castrol information fournie par Cercle Finance • 26/02/2025 à 15:20









(CercleFinance.com) - bp annonce procéder actuellement à un examen stratégique pour Castrol, sa marque de lubrifiants qui commercialise des produits haut de gamme dans plus de 150 pays et sert ses clients et consommateurs dans l'automobile, la marine, l'industrie et l'énergie.



Le groupe énergétique britannique voit pour Castrol d'importantes ambitions de croissance, dans ses principales activités de mobilité et les lubrifiants industriels, mais aussi par la diversification dans les fluides de centres de données.



L'examen stratégique de Castrol examinera toutes les options en mettant l'accent sur la création de valeur. Le produit de toute transaction potentielle qui pourrait découler de l'examen sera affecté au renforcement du bilan de bp.





Valeurs associées BP 425,75 GBX LSE -2,55%