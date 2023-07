bp: entre sur le marché européen de l'éolien offshore information fournie par Cercle Finance • 12/07/2023 à 16:53

(CercleFinance.com) - A la suite d'un appel d'offres réalisé en Allemagne, bp s'est vu attribuer les droits de développement de deux projets éoliens offshore dans le pays.



Ces projets marqueront les premiers pas de bp sur le marché de l'éolien offshore d'Europe continentale.



Situés en mer du Nord, respectivement à 130 km et 150 km des côtes et à une profondeur de d'eau d'environ 40 m, les deux sites disposeront d'une capacité de production potentielle totale de 4 GW.



Sous réserve de l'obtention des permis et approbations nécessaires, il s'agira des premiers projets éoliens offshore de bp en Allemagne.



L'énergie renouvelable générée sera mise au service de la production d'hydrogène vert et de biocarburants bp, de la croissance de la mobilité électrique et de la décarbonation des raffineries et, plus largement, 'de la décarbonation de l'industrie en Allemagne'.