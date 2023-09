bp: en dépit des incertitudes, le titre repart à la hausse information fournie par Cercle Finance • 14/09/2023 à 10:25

(CercleFinance.com) - bp rebondit ce jeudi à la Bourse de Londres, la vigueur des prix pétroliers restant un élément de soutien face aux incertitudes stratégiques provoquées par le soudain départ de son directeur général.



Après avoir chuté de 2,8% hier dans le sillage de la démission immédiate de Bernard Looney, le titre se redresse de 1,2% ce matin, signant l'une des plus fortes progressions de l'indice FTSE 100.



Son brusque départ a fait suite à l'ouverture d'une enquête sur des relations personnelles passées avec des collègues, qui a révélé que Looney n'avait pas été totalement transparent dans ses précédentes divulgations.



C'est Murray Auchincloss, le directeur financier du groupe, qui va le remplacer à titre intérimaire.



Si les investisseurs estiment que cette nomination constitue un choix 'rassurant' compte tenu de la popularité du cadre dirigeant au sein de la communauté financière, ils considèrent aussi que la situation dans laquelle la major britannique se trouve actuellement est de nature à soulever de nombreuses questions.



'Le communiqué de bp a fait planer le doute quant à la direction que l'entreprise compte prendre', estime ainsi Elif Binici, analyste chez AlphaValue.



A son arrivée, début 2020, Bernard Looney avait immédiatement mis en oeuvre une stratégie visant à investir à grande échelle dans la transition énergétique et à parvenir à la neutralité carbone.



Les actionnaires avaient toutefois boudé cette orientation stratégique, jugeant qu'elle était insuffisamment rentable dans l'immédiat.



Il lui est également reproché d'avoir cédé les actifs pétroliers en Alaska et la division de chimie à des moments où ces métiers n'étaient que faiblement valorisés.



Résultat, le cours de Bourse de bp a stagné pendant toute la période de son mandat, alors que l'indice sectoriel STOXX Europe 600 Oil & Gas s'est apprécié de 13% dans le même temps.



'Est-ce que bp va se décider à adopter une approche plus radicale vis-à-vis de ses métiers de coeur, comme Wael Sawan l'a fait avec Shell?', s'interroge donc Elif Binici, chez AlphaValue.



'Ou est-ce que la société va rester sur la voie de son engagement consistant à réduire de 25% sa production de pétrole et de gaz, persuadée du potentiel que représente la transition énergétique pour sa trésorerie?', demande-t-elle.



'De ce point de vue, la sélection du nouveau directeur générale va s'avérer extrêmement importante afin de relayer son message', poursuit l'analyste.



Sur ce point, les équipes de Royal Bank of Canada pensent peut-être avoir la réponse.



'Avec l'arrivée de Murray (Auchincloss) à la tête du groupe, nous nous demandons si nous ne pourrions pas assister à une forme de retour vers le futur, avec davantage d'attention portée à la création de valeur et à la croissance des métiers de coeur', affirme la banque canadienne.