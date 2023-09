Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client bp: démission immédiate du CEO information fournie par Cercle Finance • 13/09/2023 à 09:30









(CercleFinance.com) - bp a annoncé mardi soir la démission de son directeur général (CEO) Bernard Looney avec effet immédiat. Murray Auchincloss, le directeur financier du groupe énergétique britannique, assurera les fonctions de CEO par intérim.



'Une deuxième enquête sur des relations personnelles passées avec des collègues a révélé que Bernard Looney n'avait pas été totalement transparent dans ses précédentes divulgations', explique Berenberg au lendemain de cette annonce.



'Compte tenu de son mandat relativement court (moins de quatre ans) et de la nature inattendue de son départ, il n'y a pas de plan de relève clair en place immédiatement', souligne le broker alors que la recherche d'un nouveau CEO commence.



'Il n'est donc pas certain que la prochaine équipe de direction s'en tiendra aux plans existants ou changera de cap, et jusqu'à ce qu'il y ait plus de clarté à ce sujet, l'incertitude pourrait peser sur le titre', prévient-il.





Valeurs associées BP LSE -0.45%