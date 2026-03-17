 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

bp démarre la production du projet gazier Quiluma, au large de l'Angola
information fournie par Zonebourse 17/03/2026 à 11:21

bp a annoncé mardi le démarrage de la production sur le champ gazier Quiluma, un projet en eaux profondes situé au large des côtes de l'Angola.

Dans un communiqué, le géant énergétique britannique souligne que la mise en fonctionnement de la plateforme doit permettre la production d'environ 150 millions de pieds cubes de gaz par jour dans un premier temps, avant d'atteindre le seuil de 330 millions d'ici à la fin de l'année.

L'unité doit être exploitée par la co-entreprise que bp a créé en Afrique avec Eni, baptisée Azule Energy (37,4%, opérateur), avec des participations de 11,8% pour TotalEnergies, 31% pour Cabinda Gulf Oil Company et 19,8% pour Sonangol E&P.

Depuis le début de l'année 2025, Azule Energy a annoncé quatre nouvelles découvertes d'hydrocarbures : le puits Algaita-01 et la découverte de gaz Gajajeira-01 en Angola, ainsi que les découvertes Volans-1X et Capricornus-1X dans le bassin de l'Orange en Namibie.

Valeurs associées

BP
549,150 GBX LSE +1,64%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank