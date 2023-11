Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client bp: démarrage de production sur le champ de Seagull information fournie par Cercle Finance • 06/11/2023 à 08:55









(CercleFinance.com) - bp annonce avoir démarré avec succès la production du champ pétrolier et gazier de Seagull, en mer du Nord britannique, permettant ainsi de soutenir la production continue d'une installation offshore en activité depuis 25 ans.



Seagull a été développé par Neptune Energy en tant que rattachement sous-marin à l'installation centrale de traitement (CPF) d'un projet situé dans le centre de la mer du Nord, à environ 140 miles à l'est d'Aberdeen.



Le nouveau champ devrait produire environ 50.000 barils d'équivalent pétrole brut par jour au plus fort de sa production. Le pétrole de Seagull sera exporté jusqu'à Grangemouth, dans le centre de l'Écosse, et le gaz vers Teesside, au nord-est de l'Angleterre.





