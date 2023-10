Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client bp: démarrage d'une usine d'Archaea Energy information fournie par Cercle Finance • 04/10/2023 à 15:35









(CercleFinance.com) - Archaea Energy, filiale de bp, a annoncé le démarrage officiel de son usine de gaz naturel renouvelable (RNG), Archaea Modular Design (AMD) à Medora, Indiana.



Il s'agit de la première usine à être mise en service depuis l'acquisition d'Archaea par bp en décembre 2022.



Grâce à la conception AMD, l'usine Medora capte le gaz de la décharge de Rumpke et le convertit en électricité, chaleur ou gaz naturel renouvelable, ce qui conduit à un air plus pur, moins d'odeurs et une énergie plus durable par rapport aux énergies fossiles traditionnelles.



L'usine de Medora peut traiter suffisamment de gaz pour chauffer environ 13 026 maisons par an.





