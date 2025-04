bp: démarrage d'une production de gaz à Trinité-et-Tobago information fournie par Cercle Finance • 03/04/2025 à 09:12









(CercleFinance.com) - bp annonce que sa filiale à Trinité-et-Tobago (bpTT) a démarré la production de gaz de Cypre, l'un des 10 grands projets que le groupe britannique prévoyait de démarrer dans le monde entre 2025 et 2027, dans le cadre de sa stratégie visant à développer l'amont.



Troisième développement sous-marin de bpTT, Cypre comprendra sept puits reliés à sa plateforme Juniper existante. La première phase du développement - quatre puits - a été achevée à la fin de 2024 et la deuxième devrait commencer au cours du second semestre de cette année.



Au plus fort de sa capacité, Cypre devrait produire environ 45.000 barils équivalent pétrole par jour. Sa production apportera ainsi une contribution significative au pic combiné de production nette de 250.000 bep/j prévu pour les 10 projets.





