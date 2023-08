Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

bp: dans le vert malgré de piètres trimestriels information fournie par Cercle Finance • 01/08/2023 à 09:28

(CercleFinance.com) - bp gagne près de 2% à Londres, malgré la publication d'un bénéfice net sous-jacent de 2,6 milliards de dollars au titre du deuxième trimestre 2023, comparativement à cinq milliards pour le trimestre précédent et alors que RBC anticipait 3,3 milliards.



Le géant énergétique britannique explique que cette chute reflète notamment des marges de raffinage nettement plus faibles, ainsi qu'un niveau significativement plus élevé d'activité de maintenance et un faible résultat dans le trading de pétrole.



Néanmoins, bp déclare prévoir pour 1,5 milliard de dollars de rachats d'actions au troisième trimestre, contre 1,25 milliard anticipé par RBC, et fait part d'une hausse de 10% de son dividende, 'probablement plus qu'attendu en consensus' selon RBC.