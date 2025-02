bp: compte céder sa raffinerie allemande de Ruhr Oel en 2025 information fournie par Cercle Finance • 06/02/2025 à 14:14









(CercleFinance.com) - bp fait savoir que bp Europa SE compte céder son exploitation Ruhr Oel GmbH - BP Gelsenkirchen en Allemagne, incluant la raffinerie de Gelsenkirchen et DHC Solvent Chemie GmbH.



Le processus de vente débute immédiatement, avec un objectif de finalisation en 2025, sous réserve d'approbations réglementaires.



La raffinerie continuera à fonctionner normalement pendant cette période.



Emma Delaney, vice-présidente exécutive, clients et produits, déclare que BP cherche à ' simplifier et recentrer ses activités ' et estime ' qu'un nouveau propriétaire serait mieux adapté pour exploiter pleinement le site '.



Bp met d'ailleurs en avant les investissements réalisés pour moderniser la raffinerie et son fort potentiel grâce à sa localisation et son équipe qualifiée.







