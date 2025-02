bp: communique en amont de sa conférence investisseurs information fournie par Cercle Finance • 26/02/2025 à 12:15









(CercleFinance.com) - bp a dévoilé un communiqué en amont de la conférence d'investisseurs prévue cet après-midi à 14h.



Le groupe évoque d'ores et déjà 'une stratégie profondément remaniée', impliquant une réallocation significative du capital visant à améliorer la performance et renforcer la génération de flux de trésorerie disponible, les rendements et la valeur à long terme pour les actionnaires.



bp prévoit aussi une augmentation des investissements dans le pétrole et le gaz à environ 10 milliards de dollars par an, et une hausse de la production à 2,3-2,5 millions de barils équivalent pétrole par jour d'ici 2030, avec un flux de trésorerie opérationnel supplémentaire d'environ 2 milliards de dollars en 2027.



bp compte également réduire ses dépenses d'investissement annuelles à 13-15 milliards de dollars d'ici 2027 tout en réalisant des économies structurelles accrues ciblant 4 à 5 milliards de dollars d'ici fin 2027. Le groupe enfin aussi des distributions 'résilientes' aux actionnaires avec un objectif de 30 à 40 % du flux de trésorerie opérationnel.





